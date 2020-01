Astrofizyk twierdzi, że wie, jak zbudować wehikuł czasu

Ron Mallet twierdzi, że znalazł sposób, jak teoretycznie można by cofnąć się w czasie. Naukowiec z Uniwersytetu w Connecticut powiedział, że napisał równanie, które mogłoby służyć jako podstawa do skonstruowania wehikułu czasu.



Opierając się na tej teorii, jeśli wybrana osoba znajdowałaby się na statku kosmicznym podróżującym z prędkością zbliżoną do prędkości światła, czas płynąłby dla niej wolniej niż dla reszty pozostającej na Ziemi. Taki astronauta mógłby krążyć w kosmosie przez mniej niż tydzień, a na Ziemi minęłoby wtedy 10 lat, dając astronaucie wrażenie, że podróżował w przyszłość.

Pętla czasoprzestrzenna

Większość fizyków akceptuje fakt, że "przeskakiwanie" w czasie w ten sposób jest prawdopodobnie możliwe, cofanie się do przeszłości to zupełnie inna kwestia.

Jednak według Malleta jeśli da się zagiąć przestrzeń, to da się też ją zagiąć w pętlę. W teorii Einsteina przestrzeń to także czas. Mallet uważa, że taka pętla mogłaby umożliwić podróż w przeszłość. Maszyna zbudowana przez niego ma zademonstrować jak wykorzystać laser pierścieniowy do tego zadania.