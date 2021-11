Asteroida przeleciała tuż obok Ziemi. Nikt jej nie zauważył

Chodzi o asteroidę 2021 UA1, która minęła naszą planetę 24 października. Jak donosi serwis Live Science, obiekt przeleciał w okolicach Antarktydy. Odległość dzieląca go od Ziemi wynosiła zaledwie 3 tys. km, a więc znalazł się on znacznie bliżej niż niektóre satelity. To już trzecia zarejestrowana asteroida, która zbliżyła się do naszej planety bez uderzenia w nią.