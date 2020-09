Asfalt przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie w gorące i słoneczne dni

Dekady regulacji dotyczących emisji z pojazdów silnikowych i innych źródeł związanych ze spalaniem przyczyniły się do poprawy jakości powietrza w miastach. Jednak ostatnie badania pokazują, że liczne źródła niepolegające na spalaniu stały się ważnymi czynnikami przyczyniającymi się do powstawania zanieczyszczeń.

Badacze w celu sprawdzenia wpływu asfaltu na jakość powietrza zebrali świeży materiał i podgrzali go do różnych temperatur.

Niepokojące wyniki

– Głównym odkryciem jest to, że produkty związane z asfaltem emitują do powietrza znaczące i różnorodne mieszaniny związków organicznych, w dużym stopniu zależne od temperatury i innych warunków środowiskowych – powiedział Peeyush Khare, główny autor badania.

Naukowcy zbadali również, co dzieje się, gdy asfalt jest narażony na umiarkowane promieniowanie słoneczne. Wynikiem było zaobserwowanie znacznego skok emisji – do 300 proc. Wykazuje to, że także promieniowanie słoneczne, a nie tylko temperatura, może zwiększyć poziom emisji zanieczyszczeń.