Armia USA wyda 4 miliony dolarów. Nowy sprzęt otrzymają wszyscy żołnierze

Obecnie wykorzystywane detektory są w większości duże i ciężkie. Stosuje się je do ochrony całych jednostek wojskowych, a nie pojedynczych żołnierzy, co w wielu przypadkach jest problematyczne. Jako przykład można podać, chociażby możliwości wykorzystania takiego rozwiązania podczas patroli pieszych czy ich zastosowanie do weryfikacji większych obszarów.