Arktyczne złoża metanu zaczynają się uwalniać. Są nowe badania

Naukowcy znaleźli dowody na to, że zamarznięte złoża metanu w Oceanie Arktycznym zaczęły być uwalniane na dużym obszarze zbocza kontynentalnego u wybrzeży Wschodniej Syberii – donosi The Guardian. I jest to fatalna wiadomość.

Roztapiający się lód arktyczny (Getty Images)