Apple. Tego słowa nie wyszukasz. Blokuje je kontrola rodzicielska

Problemy z "azjatyckim" wyszukiwaniem

Nie jest do końca jasne, w jaki sposób Apple decyduje, do których wyszukiwań jego kontrola rodzicielska powinna umożliwiać dostęp. Jak się jednak okazuje, praca z tym związana nie została w całości wykonana poprawnie. Jeśli wyszukujemy słowa "azjatyckie" lub powiązane z nim terminy w Google , Bing, DuckDuckGo lub nawet Baidu, przeglądarka informuje, że nie można przeglądać strony, ponieważ "jest ograniczona".

Apple i kontrola rodzicielska

Wszystko wskazuje na to, że problemy nie stanowią nowości. "The Independent" odnosi się do niedawno opublikowanego postu na Twitterze, w którym programista iOS, Steven Shen przypomina, że zauważył błąd i zgłosił go Apple pod koniec 2019 roku. Niedługo potem, w lutym 2020 roku, na te same problemy zwrócił uwagę Charlie Stigler, strateg ds. produktu w firmie usługowej Workday.