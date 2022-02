Niewątpliwie jedną z kluczowych zalet urządzeń od Apple jest ich kompatybilność i zdolność do współpracy, ułatwiająca życie ich użytkownikom. Niektóre praktyczne rozwiązania, oferowane przez giganta z Cupertino, powstały właśnie z myślą o sieci powiązań pomiędzy sprzętami. Jednym z takich funkcjonalnych gadżetów jest Apple AirTag, który ma wszystko, czego potrzebujesz, by porzucić zgubne nawyki. Co potrafią te niewielkie lokalizatory od Apple? Dowiedz się więcej w dalszej części artykułu.

AirTag - co to takiego?

Apple AirTag to specjalny rodzaj lokalizatora, który pomaga w ustaleniu położenia przedmiotu, do którego został przytwierdzony. Gadżet ten ma kształt małego kółka o średnicy 3,2 cm i grubości 6 mm. Jego konstrukcja oparta jest na połączeniu wysokiej jakości tworzywa sztucznego z wytrzymałą stalą nierdzewną.

Jak działa Apple AirTag? Czy jest bezpieczny?

Lokalizator AirTag od Apple działa poprzez połączenie Bluetooth, ultraszerokopasmowy układ U1 oraz znany z płatności zbliżeniowych moduł NFC. Połączenie tych technologii zapewnia dwojaki system odnajdywania zagubionych przedmiotów.

Pierwszy opiera się na bezpośrednim namierzeniu lokalizacji poprzez przesyłanie przez AirTag bezpiecznego sygnału Bluetooth do Twojego urządzenia, np. do osobistego iPhone’a. Za pomocą odpowiedniej aplikacji możesz wówczas namierzyć jego położenie do kilkudziesięciu metrów. Pod tym względem, funkcja ta przypomina łączenie się ze smartwatchem, czy innym bezprzewodowym gadżetem. Sprawdza się zwykle, gdy zagubiony przedmiot jest blisko nas, ale nie możemy sobie przypomnieć, gdzie go położyliśmy. AirTag poinformuje o swojej lokalizacji za pomocą dźwięku. Tę opcję znajdziesz w aplikacji Lokalizator, wybierając zakładkę Rzeczy.

Podobnie możemy namierzyć go na mapie za pomocą funkcji Znajdź mój. Bezpieczny sygnał Bluetooth trafia do chmury iCloud, która przesyła dane do aplikacji Lokalizator na Twoim iPhonie i pokazuje Ci jego dokładne położenie. W dodatku ten anonimowy proces nie stanowi dużego obciążenia dla baterii, ani nie potrzebuje dużej ilości danych.

Drugi system robi nieco większe wrażenie, gdyż funkcjonuje w oparciu o siatkę Bluetooth złożoną z pobliskich urządzeń Apple. Powiedzmy, że Tomek zgubił swój plecak, ale na szczęście, przy zgubie pozostał przypięty AirTag. Wystarczy teraz, aby Tomek sięgnął po swojego iPhone’a i uruchomił aplikację Lokalizator oraz wszedł w tryb Utracony. AirTag przypięty przy jego plecaku zacznie wysyłać anonimowy sygnał do innych urządzeń marki Apple o swoim położeniu. Pomogą one ustalić na mapie, gdzie znajduje się zguba Tomka z zachowaniem prywatności - inni użytkownicy nie dowiedzą się o lokalizacji plecaka. Jeśli jednak Tomek obawiałby się, że jego bagaż trafi do rąk nieuczciwego znalazcy, nim do niego dotrze, może udostępnić swoje dane kontaktowe dla znalazcy będącego użytkownikiem Apple.

Nie musisz się martwić, że lokalizator odbierze Ci prywatność. Sam decydujesz kiedy i jakie informacje udostępniasz. Tylko Ty wiesz, gdzie znajduje się AirTag, a informacje na temat lokalizacji nie są przechowywane w jego pamięci. Co więcej, urządzenia przekazujące dalej szyfrowany sygnał również pozostają anonimowe. Co to właściwie oznacza? W skrócie: nawet Apple nie posiada danych na temat położenia Twojego AirTaga, ani nie wie, jakie urządzenie pomaga w ustaleniu jego lokalizacji!

Cena AirTags - ile kosztuje lokalizator od Apple?

Ile wyniesie Cię zakup tego akcesorium? Apple AirTag możesz zakupić pojedynczo lub w pakiecie (4 szt.). Cena jednego urządzenia to 159 zł, natomiast zestaw w cenie 549 zł zapewnia Ci oszczędność w wysokości 87 zł. Zdecydowanie warto zdecydować się na więcej niż jeden lokalizator, szczególnie jeśli dużo podróżujesz.



Konfiguracja AirTags z iPhonem

Wyjmij AirTag z opakowania i usuń pasek, aby aktywować baterię w urządzeniu. Usłyszysz dźwięk. Umieść akcesorium w okolicy iPhone’a (lub innego kompatybilnego sprzętu od Apple) i wybierz w nim opcję Połącz. Upewnij się, że w pobliżu znajduje się tylko jeden AirTag. Wybierz nazwę dla swojego Airtaga z listy lub nadaj nową. Wybierz Emoji. Zarejestruj AirTag za pomocą konta Apple ID i gotowe. Gadżet możesz też skonfigurować z użyciem aplikacji Lokalizator. Wybierz zakładkę Przedmioty i Dodaj przedmiot.

AirTag od Apple - w jakich warunkach się sprawdzi?

AirTag możesz umieścić przy ważnych przedmiotach za pomocą specjalnie dopasowanych do ich wymiarów breloków. Eleganckie smycze w wielu kolorach znajdziesz np., w sklepie iSpot Apple Premium Reseller.

Akcesorium lokalizujące Apple otrzymało certyfikat wodoodporności IP67. Klasa ta świadczy o odporności na kurz, zachlapanie oraz zamoczenie w wodzie. Zgodnie ze standardem maksymalna głębokość, do jakiej możesz zanurzyć Apple AirTag to 1 metr, a czas zamoczenia nie może przekroczyć 30 minut. W miarę możliwości lepiej jest przymocować lokalizator w niewidocznym miejscu, nienarażonym na warunki atmosferyczne. Tomek zdecydował się na umieszczenie akcesorium w kieszeni swojego plecaka. Co więcej, jeśli bateria w AirTag będzie bliska wyczerpania, Tomek zostanie poinformowany przez swojego iPhone’a. Nie zdarza się to jednak częściej niż raz do roku.

Jeśli AirTag to gadżet stworzony dla Ciebie, zamów go od sprawdzonego sprzedawcy produktów marki Apple.