WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 47 min. temu AppGallery z Huawei Mobile Services - gry i aplikacje, które nie potrzebują Usług Google Jeszcze rok temu niewiele osób wiedziało o istnieniu AppGallery, nie mówiąc o Huawei Mobile Services. Mobilne Usługi Huawei to platforma, która stanowi rozwinięcie Androida. Decydując się dzisiaj na zakup smartfona lub tabletu od tego producenta, możesz poznać system Google na nowo, gdyż bez Usług Google. Na czele tego ironicznego zamieszania stoi AppGallery, czyli sklep Huawei z grami i programami. Wszelkie aplikacje, które tam znajdziecie na najnowszych urządzeniach od chińskiego producenta, udowadniają, że można tworzyć ciekawe tytuły bez wykorzystania amerykańskich serwerów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Co to Huawei Mobile Services? Przede wszystkim AppGallery Mówi się, że smartfony z Androidem, ale bez Usług Google nie mają racji bytu. Jednak zbyt wiele osób zapomina, że zamiast Usług Google pojawiają się Mobilne Usługi Huawei, czyli właśnie Huawei Mobile Services z nagłówka. Jest to zestaw dedykowanych serwisów, które przygotował producent, mających zastąpić to wszystko, czego Amerykanie zabraniają Chinom. Głównym brakiem może wydawać się Sklep Play, ale w jego miejsce wkracza AppGallery. Podobnie możemy znajdować inne odpowiedniki: • ID Huawei to konto Google

• Huawei Browser to Chrome

• Huawei Cloud odpowiada za Dysk Google

• Huawei Filmy z kolei to Filmy Play Można tak wymieniać w nieskończoność, a więc niejako mieć pewność, że po zakupie smartfona lub tabletu Huawei nie będzie trzeba się martwić o braki. Trzeba będzie jedynie poznać nowe środowisko, co również jest swego rodzaju ciekawostką. W końcu nie można stać w miejscu - trzeba poznawać nowe rzeczy. Aplikacje i gry w AppGallery - codziennie przybywa wiele nowych, interesujących aplikacji Naturalnie usługi Google to jedno, ale co z ulubionymi grami i programami? Czy znajdziemy je w AppGallery? I tak, i nie. Nie, ponieważ trzeba przyznać, że AppGallery na pewno nie jest tak rozbudowanym marketem jak Sklep Play. Dlatego poszczególnych tytułów może brakować. Niemniej te najważniejsze pojawiają się każdego dnia. Co istotne, to fakt, że sam użytkownik jest w stanie dodawać swoje własne propozycje. Tak zwana Lista życzeń to miejsce, w którym Huawei zbiera informacje o grach i programach, mających szczególny priorytet. Jak ten proces mniej, więcej wygląda? Otóż Huawei wybiera najczęściej pojawiające się życzenia, namierza deweloperów, którzy są odpowiedzialni za dany tytuł i oferuje im pomoc w przeniesieniu swojej aplikacji do ekosystemu Huawei Mobile Services. W końcu HMS to nie tylko zbiór różnych usług, ale również od groma bibliotek, które dają dodatkowe możliwości programistom. AppGallery - gry i programy, które Huawei szczegółowo selekcjonuje Kolejny mit AppGallery? Mogłoby się wydawać, że Huawei chce teraz błyskawicznie rozwinąć swoje skrzydła i pokazywać możliwie największe liczby. Jednak nie takie jest podejście tego producenta, aby przyjmować wszystko, jak się tylko da. Huawei Mobile Services uczy się na błędach konkurencji, więc widzi, jak wiele jest tak zwanych śmieciowych aplikacji w Sklepie Play. W końcu niejednokrotnie zapewne słyszeliście, że w tym markecie odkryto setki kolejnych gier i programów, które w najlepszym wypadku wyłudzały dane użytkowników. W najgorszym przypadku można było zarówno je stracić, jak i jednocześnie pożegnać się z pieniędzmi w przypadku aplikacji bankowych. Dlatego warto się mieć na baczności i docenić, że gry oraz programy w AppGallery są na kilku etapach weryfikowane. Selekcja i skrupulatność to podstawa bezpieczeństwa! Najlepsze gry i aplikacje w AppGallery - rozrywka na długie dni Zawsze można czekać na swoje ulubione aplikacje, ale czemu nie sprawdzić nowych? W końcu AppGallery oferuje także swoje, unikalne gry i programy. Segregowane w odpowiednich kategoriach pozwalają szybko znaleźć to, co ma szansę najbardziej zainteresować użytkownika. Dodatkowo Huawei sam tworzy rankingi najlepszych gier i programów w AppGallery. Tym sposobem warto regularnie zaglądać, czy aktualnie nie pojawiło się coś nowego, co wciągnie nas na dłużej. Huawei wie, jak przyciągnąć do siebie uwagę - AppGallery jest pełne promocji Oczywiście wszyscy wiemy, jak działa świat, więc Huawei musi próbować walczyć ze strachem osób przed czymś nowym. W końcu jak to może istnieć sprzęt z Androidem bez Sklepu Play? Chiński producent doskonale wie, jak podejść do tego tematu. Dlatego w AppGallery nie brakuje licznych promocji, których próżno szukać na innych urządzeniach. Darmowa, zaawansowana nawigacja? Mnóstwo audiobooków i ebooków? Może dodatkowe rabaty w serwisach aukcyjnych? To tylko pierwsze z brzegu, aktualne promocje, które możecie znaleźć w AppGallery. Z czasem Huawei zapewnia, że będzie ich jeszcze więcej. AppGallery - gry i programy na wyciągnięcie ręki Podsumowując omówienie AppGallery, warto pamiętać, że nigdy nie otrzymalibyśmy możliwości poznania świata bez Usług Google, gdyby nie Amerykanie. Tylko z drugiej strony należy mieć na względzie, że nie jest to zupełna nowość. Huawei pracuje nad swoim sklepem od wielu lat - na długo zanim USA postanowiło zablokować swoich potencjalnych konkurentów. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze