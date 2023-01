Aplikacje, które wspomagają koncentrację mózgu

W Polsce i na świecie wciąż powstają nowe, inteligentne oprogramowania, mające na celu usprawnianie pamięci i pracy mózgu. Takie programy pobudzają umysł na wiele różnych sposobów. Są to zarówno aplikacje do nauki języków obcych, jak i gry umysłowe lub zagadki, oparte na skojarzeniach.

Interesuje Cię praca w Lublinie w sektorze IT? Chcesz współtworzyć aplikacje, rozwijające pamięć i koncentrację? Na lokalnym rynku bez trudu znajdziesz propozycję dla siebie. W mieście funkcjonują bowiem zarówno małe, lokalne firmy IT, jak i większe korporacje ogólnopolskie. Cześć lubelskich firm wciąż poszukuje architektów, projektantów komercyjnych aplikacji i testerów oprogramowania.

Skąd czerpać wiedzę i inspiracje, związane z projektowaniem aplikacji? W jakim kierunku warto rozwijać swoje zainteresowania i czego aktualnie poszukują użytkownicy programów do nauki języków czy gier typu memory? Udaj się na targi pracy JOBICON i uzyskaj odpowiedzi na te pytania. Targi są bowiem świetną okazją do spotkań i wymiany wartościowych informacji branżowych. Udział w tym wydarzeniu to także opcja dla tych, którzy planują zmianę pracy lub chcą znaleźć pierwsze zlecenia.

Targi pracy coraz częściej organizowane są w formule online, więc możesz w nich uczestniczyć komfortowo, nie wstając z fotela w swoim gabinecie. Zapisując się na to wydarzenie, zyskujesz dostęp do webinarów, warsztatów i spotkań z pracodawcami oraz specjalistami IT. Są to osoby, które śledzą najnowsze trendy branżowe i chętnie opowiedzą Ci, jak wygląda rynek aplikacji usprawniających pamięć. Podczas rozmów na targach dowiesz się, które firmy kompletują aktualnie zespoły do swoich projektów i jakie kompetencje warto zdobyć, by zdobyć szansę na lepszą pracę.