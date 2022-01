Aparaty cyfrowe wiecznie żywe. Co można kupić w sklepach?

Trzeci rodzaj aparatów to bezlusterkowce. Można powiedzieć, że łączą one najlepsze cechy obu powyższych kategorii. Oferują wysoką jakość zdjęć i wymienną optykę. Jednocześnie brak lustra sprawia, że rozmiar aparatu jest mniejszy, a także jest on cichszy. Niektórzy twierdzą, że łapią ostrość lepiej niż lustrzanki cyfrowe nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Kolejną współdzieloną cechą jest możliwość wyboru spośród wielu akcesoriów, co dotyczy zarówno obiektywów, jak i lamp błyskowych. Bezlusterkowce uchodzą także za bardziej energooszczędne, choć tu wszystko zależy od pojemności baterii.