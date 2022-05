Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem to tylko jedna z funkcji, jaką spełniają dostępne antywirusy. Wiele z nich oferuje znacznie więcej, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. To pozytywna informacja, jeśli weźmiemy pod uwagę pojawiające się nowe rodzaje zagrożeń. Jak się przed nimi uchronić? Jakie rozwiązanie da nam gwarancję bezpieczeństwa? Czym kierować się podczas decyzji o wyborze antywirusa?