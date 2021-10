Antydepresanty na COVID-19? Naukowcy sprawdzili ich działanie

Fluwoksamina to lek stosowany m.in. do leczenia depresji, a także zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Naukowcy od dawna wiedzieli, że posiada on nie tylko właściwości antydepresyjne, ale też zmniejsza stany zapalne występujące w ludzkim organizmie. Ta wiedza miała kluczowe znaczenie podczas badań potencjalnych leków, które można zastosować u osób z COVID-19.