Antybiotyki u zwierząt? Weterynarze alarmują

Na mocy rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych UE 2019/6 leki z grupy fluorrochinolonów cefalosporyn III i IV generacji, polimyksyn i makrolidów będą mogły być wykorzystywane tylko w leczeniu ludzi. Oznacza to całkowity zakaz stosowania ich u zwierząt. Zdaniem KIL-W będzie przyczyniać się to do rozprzestrzeniania się infekcji bakteryjnych u zwierząt, w tym zoonoz, które są przenoszone na ludzi.