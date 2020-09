Anglicy zbadali swoje rzeki. Czajka to przy tym pestka

Z najnowszych danych wynika, że tylko 14 proc. rzek w Anglii ma "dobry" standard ekologiczny. To znaczy, że w kraju tym nie nastąpiła poprawa jakości rzek od 2016 roku, kiedy to opublikowano ostatnie informacje na ten temat. Stoi to w opozycji do obietnic rządowych, mówiących, że do 2027 roku 75 proc. angielskich rzek zyska dobrą ocenę.