Android Auto ma problem. Kierowcy skarżą się na pusty ekran

Android Auto nie działa w zestawieniu z niektórymi samochodami. Jak zwrócił uwagę serwis autoevolution , kierowcy skarżą się, że system nie potrafi skutecznie nawiązać połączenia z autem. Problem był znany już kilka miesięcy temu, ale nasilił się po wydaniu aktualizacji Androida Auto do wersji 5.8 .

Jak się okazuje, niektórzy użytkownicy po podłączeniu smartfona z Androidem do gniazda USB w samochodzie widzą na desce rozdzielczej tylko pusty ekran bez skrótów do aplikacji. Co ciekawe, w tym samym czasie smartfon informuje, że poprawnie nawiązał połączenie z samochodem, więc teoretycznie Android Auto powinien działać.