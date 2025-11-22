Amerykańskie naboje antydronowe. Bazują na rosyjskiej idei

Drony stały się koszmarem żołnierzy piechoty w Ukrainie, co spowodowało poszukiwanie taniego środka do radzenia sobie z nimi. Jedna z amerykańskich firm wzięła ideę Rosjan i ją dopracowała. Oto efekty ich pracy.

Test amunicji antydronowej z wykorzystaniem karabinka.Test amunicji antydronowej z wykorzystaniem karabinka.
Źródło zdjęć: © YouTube | Administrative Results
Przemysław Juraszek
Przemysław Juraszek

Na froncie w Ukrainie jak i na Zachodzie pojawia się mnóstwo rozwiązań antydronowych, które mają na celu fizyczne zestrzelenie dronów jak najmniejszym kosztem. W przypadku rozwiązań stacjonarnych lub przeznaczonych dla pojazdów normą stają się wieżyczki z własnym systemem naprowadzania wspartym algorytmami sztucznej inteligencji.

Większe modele charakteryzują się armatami automatycznymi od kal. 35 mm lub 30 mm a mniejsze wykorzystują broń w kal. 12,7x99 mm jak ma to miejsce np. wieżyczkach Bullfrog czy polskiego "Potwora z Tarnowa" pozwalających zwalczać drony na dystansie nieco ponad kilometra.

Osobista obrona antydronowa żołnierzy

Z kolei w przypadku żołnierzy piechoty w Ukrainie jak i Rosji normą stało się wykorzystanie strzelb gładkolufowych, które przy zastosowaniu specjalnych nabojów pozwalają na zestrzelenie drona nawet na dystansie ponad 100 metrów.

Wymaga to jednak noszenie przez żołnierza dwóch rodzajów broni, co nie jest optymalnym stanem, przez co poszukiwane są inne rozwiązania. Do tych należą np. ukraińskie kontrdrony personalne czy izraelskie moduły SMASH od Smart Shootera w ostatnich latach rozprzestrzeniające się po siłach zbrojnych państw NATO pozwalające ze zwykłej broni zwalczać drony na dystansie kilkuset metrów.

Wymagają one jednak precyzji od użytkownika, co w sytuacji stresowej może nie nastąpić i ich uzupełnieniem mogą być naboje o większym rozrzucie ułatwiające zadanie. Pierwszy raz taki naboje do karabinków podstawowych z wykorzystaniem śrucin pod koniec 2024 roku w polowych warunkach produkowali Rosjanie. Następnie Ukraińskie testy wykazały, że tego typu amunicja faktycznie może być skuteczna na dystansie poniżej 30 metrów.

Stały się zmorą pola bitwy. Taki sprzęt powinno pozyskać Wojsko Polskie
Stały się zmorą pola bitwy. Taki sprzęt powinno pozyskać Wojsko Polskie

Antydronowe naboje od Unlimited Ammo

Teraz wygląda, że ideę dopracowała amerykańska firma Unlimited Ammo, która stworzyła takie naboje kal. 5,56x45 mm wedle wymagań Pentagonu. Co więcej, zdobył je amerykański kanał na YouTube Administrative Results, który przeprowadził testy na dystansie 20 m i 100 m. W przypadku pierwszej odległości widać, że seria z karabinka dała efekt podobny do strzelby, a na dystansie 100 zamiast jednej przestrzeliny widać cztery.

Testy amunicji antydronowej do karabinków kal. 5,56x45 mm NATO

Niestety szczegóły pozostają nieznane poza tym, że pocisk ma ważyć 90 gr i widać, że rozpada się na cztery/pięć części. Warto jednak zaznaczyć, że nie sprawia on problemów dla hamulców wylotowych czy tłumików dźwięku co ma być typowym problemem improwizowanych nabojów antydronowych.

Może to być jakiś forma pocisków fragmentujących wykonanych metodą prasowania i utwardzania metalowego proszku używanych w amunicji popularnej w policji czy do samoobrony ze względu na zminimalizowane ryzyko rykoszetów. Możliwe, że tutaj nie będzie to miedź, tylko coś bardziej egzotycznego jak np. gęstszy o 70 proc. od ołowiu i znacznie twardszy wolfram. W przypadku rażenia dronów potrzebna jest energia kinetyczna, gdzie jak wiadomo masa pocisków pomaga.

Warto jednak zaznaczyć, że firma pracuje też nad amunicją antydronową kal. 7,62x51 mm NATO oraz 6,8x51 mm (.277 SIG FURY), która może być skuteczniejsza za względu na możliwość zastosowania większych pocisków. Jest to kolejny warty uwagi kierunek, który może stanowić uzupełnienie innych systemów takich jak moduły SMASH.

Stare armaty z ery Stalina. Ukraińcy z powodzeniem strącają nimi drony
Stare armaty z ery Stalina. Ukraińcy z powodzeniem strącają nimi drony

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski

