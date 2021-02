Amerykańskie linie lotnicze kupują latające taksówki

Archer twierdzi, że pojazdy firmy będą mogły latać z prędkością 240 km/h na dystansie do 95 kilometrów. Mają też ograniczyć o połowę emisję dwutlenku węgla pasażerów podróżujących do lotnisk. Nie wiadomo jednak, czy jest to w porównaniu do normalnej jazdy samochodem, czy do stania w korku.