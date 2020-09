Amerykańskie B-52 nad Ukrainą. Maszyny będą stale pilnować granicy

Sześć bombowców strategicznych B-52H należących do 5. Skrzydła Bombowego w bazie Minot Air Force w Dakocie Północnej, zostało oddelegowanych do brytyjskiej bazy RAF w Fairford. Ich pierwszą misją było pokazanie obecności i gotowości do szybkiej mobilizacji, co pokazał przelot nad państwami członkowskimi NATO. Teraz Ministerstwo Obrony Ukrainy ujawnia, że takich lotów będzie więcej.