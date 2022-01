Amerykanie użyli C-RAMów. Zestrzelili samobójcze drony

Według The Drive drony zostały zestrzelone przy użyciu systemów obronnych zamontowanych w bazie, czyli Centurion Counter-Rocket, Artillery and Mortar (C-RAM), który po raz pierwszy został wdrożony w Iraku w 2010 roku. System waży ponad 26 ton i składa się z lądowego systemu uzbrojenia Phalanx wyposażonego w działo Gatlinga M61A1 20 mm, które może namierzać cele i wystrzeliwać do 4500 pocisków na minutę.