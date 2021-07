Amerykanie testują nową broń. To połączenie dronów z granatami

Broń została opracowana przez australijską firmę DefendTex. Drone40 charakteryzuje się prostą, pionową konstrukcją, a jego masa wynosi ok. 190 gramów. W zależności od wagi przenoszonego ładunku, jego lot może trwać od 30 minut do godziny. Zasięg Drone40 to ok. 20 km, a jego prędkość – 20 m/s w trybie autopilota.