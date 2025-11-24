Amerykanie testują Abramsy w Polsce. Chwalą warunki

WAŻNE
Załogi M1A2 Abrams z 1. Dywizji Piechoty USA trenowały przeprawy wodne i jazdę w błocie na poligonie w Bemowie Piskim. Ćwiczenie miało sprawdzić mobilność i przerzut ciężkich wojsk koleją.

Aleksandra Dąbrowska
M1A2 Abrams na ćwiczeniach w PolsceM1A2 Abrams na ćwiczeniach w Polsce
Źródło zdjęć: © Dakota Bradford, Domena publiczna

Amerykańscy żołnierze z 3. batalionu 66. Pułku Pancernego prowadzą szkolenie pancerne w Polsce. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności bojowych w warunkach późnej jesieni, obrazujących główne wyzwania pogodowe Europy Wschodniej.

18 listopada 2025 r. załogi wykonywały manewry czołgiem M1A2 Abrams przez przeszkody wodne i błotniste pola na poligonie w Bemowie Piskim w ramach ćwiczeń Forward Land Forces Expansion.

Te ćwiczenia NATO mają na celu przećwiczenie mobilności oraz utrzymania i szybkiego przegrupowania ciężkich pojazdów pancernych wzdłuż wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Trening w warunkach późnej jesieni

Żołnierze szkolili się w warunkach typowych dla późnej jesieni we wschodniej i centralnej Europie: na zimnym i błotnistym terenie, z nieprzewidywanymi wahaniami temperatury powietrza.

Według przedstawiciela amerykańskiej armii, cytowanego przez Defence Blog, przeprawy wodne i ćwiczenia mobilności terenowej pozwalają dowódcom czołgów i jednostkom wsparcia ćwiczyć manewry bojowe w realistycznych warunkach polowych. Przedstawiciel armii zaznaczył, że polskie warunki pogodowe szczególnie sprzyjają takim testom.

Kolej jako filar mobilności NATO

Dowództwo armii USA podkreśliło rolę polskiej kolei. Same ćwiczenia testowały zdolność do relokacji pojazdów pancernych drogą kolejową przez terytorium Polski.

Według wcześniejszych komunikatów Sojuszu to transport kolejowy pozostaje kluczowy dla szybkiego przemieszczania wojsk pancernych przy mniejszych ograniczeniach logistycznych niż na drogach.

Ćwiczenia skupiały się na manewrowości i zdolności do kontynuowania działań bojowych po dotarciu czołgów na pozycje. Żołnierze musieli również przećwiczyć odzyskiwanie pojazdów, zmianę formacji oraz koordynację między pojazdami gąsienicowymi i kołowymi w warunkach słabej widoczności i przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

Wsparcie polskich sił zbrojnych

Wojsko Polskie koordynowało transfery kolejowe i zarządzało obiektami szkoleniowymi. Polska pełni rolę węzła logistycznego NATO dla ćwiczeń pancernych na północnym wschodzie, w pobliżu przesmyku suwalskiego, co wzmacnia interoperacyjność i gotowość sojuszniczą.

Amerykańskie i polskie wojska regularnie prowadzą wspólne treningi ukierunkowane na interoperacyjność i obronę zbiorową. Forward Land Forces to jedno z dorocznych przedsięwzięć, łączących jednostki U.S. Army w Europie w celu skoordynowanych szkoleń polowych, ze specjalnym naciskiem na manewry czołgami.

