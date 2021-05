Amerykanie stworzyli "kosmiczne gogle". Klasyczny noktowizor przy nich to żart

Jednostka Brygady Lancerów Armii Stanów Zjednoczonych z Joint Base Lewis–McChord otrzymała właśnie nowe wyposażenie. Żołnierze pochwalili się jednym z nowoczesnych gadżetów na Twitterze. Urządzenie nosi nazwę "Enhanced Night Vision Goggle-Binocular" (ENVG-B) co możemy przetłumaczyć jako "ulepszone noktowizyjne gogle-lornetka".

Nowe gogle różnią się od klasycznych noktowizorów tym, że zapewniają lepszy kontrast. Zielone kolory często zlewały się ze sobą w przypadku jaśniejszych obrazów, co utrudniało użytkownikom interpretację widoku. Jak widać na poniższym nagraniu, ENVG-B wyświetla jasne kontury, przypominające delikatnie kreskówkowe animacje.

Oprócz nowej techniki termowizyjnej i noktowizyjnej, gogle wykorzystują rozszerzoną rzeczywistość (AR). To pomaga im dosłownie obrysować krawędzie obiektów, takich jak na przykład inni żołnierze. Co więcej, gogle można podłączyć bezpośrednio do celownika broni.