Amerykanie mają pozaziemskie technologie? Tak uważa były senator

Zdaniem byłego senatora zerwanie z tabu dotyczącym UFO można porównać do przełomu, jaki dokonał się wraz z powstaniem pierwszych samolotów. "Wierzę, że to tak, jakbyśmy dziś znów uruchamiali samoloty. Maszyny te nie zostały z początku zrozumiane. Jest tyle do nauczenia się. Technologicznie wszystko dzieje się dziś tak szybko" – twierdzi Reid.