Ameryka pręży muskuły. Bombowce B-52 nad Arabią Saudyjską

Dwa bombowce strategiczne B-52H wykonały 36-godzinny lot z bazy US Air Force w Dakocie Północnej na Bliski Wschód. Samolotom towarzyszyła dwa tankowce KC-10A Extender i KC-135R Stratotanker.

Lot odbył się w ramach misji, która ma zapewnić sojuszników w rejonie Bliskiego Wschodu o wsparciu i gotowości Stanów Zjednoczonych do prowadzenia działań wojennych w tym regionie.

Samoloty B-52 to najstarsze z amerykańskich bombowców strategicznych, czyli samolotów zdolnych do przenoszenia bomb atomowych. Oprócz B-52 US Air Force dysponuje także samolotami B-1 Lancer i "niewidzialnym" dla radarówB-2 Spirit.