WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne prawnicy + 2 oprogramowaniekancelarie prawne Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 27-07-2021 13:59 Artykuł sponsorowany Amberlo - innowacyjne oprogramowanie dla kancelarii prawnych Z roku na rok na rynku przybywa firm prawniczych, które decydują się na wdrożenie u siebie nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu stają się bardziej konkurencyjne, a przy tym wzrasta produktywność poszczególnych pracowników, jak i całego zespołu. Jednym z narzędzi, które wznoszą pracę w kancelarii prawnej na jeszcze wyższy poziom jest Amberlo. O czym dokładnie mowa i dlaczego warto zgłębić ten temat? Zobacz Amberlo - innowacyjne oprogramowanie dla kancelarii prawnych Share Amberlo - innowacyjne oprogramowanie dla kancelarii prawnych Źródło: materiały partnera Sposoby na usprawnienie kancelarii prawnej W obecnych czasach większość przedsiębiorstw robi wszystko, aby jak najmniejszym nakładem finansowym znacząco powiększyć generowane zyski. Nie ma co kryć, ale właśnie wielkość obrotów jest jednym z tych elementów, po których ocenia się skuteczność danego podmiotu gospodarczego na tle konkurentów. Nie inaczej jest w przypadku branży prawniczej, gdzie o sukcesie decydują często detale. To z tego powodu warto szukać sposobów, aby usprawnić funkcjonowanie kancelarii na wszystkich możliwych płaszczyznach. Rynek prawniczy a nowe technologie Trudno wyobrazić sobie obecną rzeczywistość bez rozwiązań technologicznych, które ułatwiają nam codzienne życie. Tego typu narzędzia są wskazane również w świecie biznesu, gdzie trzeba być o krok przed konkurencją, a jednocześnie kierować się wysokimi standardami przy obsłudze klientów. Pamiętajmy, że to od jakości i sumienności pracy prawnika zależą losy wielu osób, dlatego każdy, kto wykonuje tę profesję, musi unikać błędów takich jak choćby przegapienie terminu spotkania, rozprawy czy dostarczenia pisma do sądu. Aby było to możliwe, konieczne jest wspomaganie się właśnie innowacyjnym oprogramowaniem dla kancelarii prawnej. Amberlo - co to takiego? Amberlo to nic innego jak oparte na chmurze oprogramowanie, które umożliwia niemal kompleksowe zarządzanie prowadzonymi przez kancelarię sprawami. Po rozwiązanie to sięga coraz więcej podmiotów z branży prawniczej, a wdrożenie tego narzędzia u siebie w firmie jest bardzo proste i wymaga wykonania zaledwie kilku kroków. Wystarczy bowiem w kilka minut dokonać rejestracji na oficjalnej stronie Amberlo, a następnie skonfigurować usługę według własnych potrzeb i wymagań. System może być używany przez jedną osobę, niewielką liczbę prawników, jak i całe zespoły. Warto wspomnieć, żę Amberlo ma bardzo elastyczne prawa użytkownika, co oznacza, że ​​dzięki uprawnieniom opartym na rolach możemy ograniczyć widoczność poufnych informacji o kliencie dla określonych użytkowników (współpracowników) w Twojej firmie. Dodatkowo zespół stojący za przygotowaniem oprogramowania cechuje się bardzo ścisłą komunikacją z klientami - rozmawia o ich potrzebach, by dostosować Amberlo do ich indywidualnych wymagań, wypuszczając nowe funkcje co 3 tygodnie. Jest przy tym skutecznie zabezpieczony przed atakami, a więc klienci oraz sami pracownicy nie muszą obawiać się, że zgromadzone dane trafią w niepowołane ręce. Jak w praktyce działa Amberlo? Amberlo jest uniwersalnym i bardzo elastycznym narzędziem, dzięki czemu użytkownicy mogą czerpać z tych funkcji, które w danej chwili są im najbardziej potrzebne. Przy pomocy Amberlo wszystkie potrzebne przy prowadzeniu spraw klientów informacje zbierane są w jednym miejscu, a dzięki oprogramowaniu opartemu całkowicie na dysku w chmurze osoby posiadające dostęp mogą do nich dotrzeć o każdej porze i przy użyciu dowolnego urządzenia. Jest to niezwykle wygodne wyjście szczególnie teraz, gdy dominuje praca zdalna, a większość przedstawicieli branży prawniczej stawia na mobilność. Sposób funkcjonowania całego systemu, jak i interfejs Amberlo są na tyle intuicyjne, że z obsługą platformy poradzi sobie każdy, niezależnie od poziomu wiedzy technologicznej. Konfiguracja, nie sprawia problemy, a jeśli klient potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, Amberlo posiada przyjazny zespół wsparcia, który jest gotowy do pomocy w każdej chwili. materiały partnera Amberlo - innowacyjne oprogramowanie dla kancelarii prawnych Źródło: materiały partnera Program dla kancelarii prawnej - największe zalety W jaki sposób Amberlo może zwiększyć wydajność pracy prawników i co właściwie oferuje? Przede wszystkim pozwala na gromadzenie kontaktów, notatek, list zadań dotyczących obsługi konkretnych spraw czy wszelkiego rodzaju dokumentów, które można edytować i przekazywać dalej, a pomocną funkcją jest integracja Amberlo z Microsoft SharePoint. Dzięki temu prawnik może odnaleźć dowolny dokument nawet w kilka sekund! Jedną z ciekawszych opcji jest możliwość ustawienia przypomnienia o zbliżających się zdarzeniach czy rzeczach do zrobienia. Amberlo umożliwia ponadto monitorowanie czasu pracy poszczególnych prawników, co jest przydatną funkcją zarówno dla nich samych, jak i przełożonych. Narzędzie to odciąża pracowników także jeśli chodzi o rachunkowość, ponieważ za jego pomocą można wygenerować faktury, a następnie monitorować historię płatności. Jeśli klient nie ureguluje należności w terminie, system wyśle stosowne przypomnienie. Amberlo to przydatne rozwiązanie także wówczas, gdy nad tą samą sprawą pracuje kilku prawników i konieczna jest wymiana informacji, a także możliwość podglądu tego, na jakim etapie są współpracownicy. Za pomocą Amberlo można w łatwy sposób delegować zadania lub rozkładać je na czynniki pierwsze. Dodatkowo Amberlo posiada funkcję Budżetowania - prawnicy mogą ustalać budżet dla klienta lub dla danej sprawy. Oznacza to w praktyce, że Twój zespół nie przekroczy budżetu przeznaczonego dla wybranego klienta lub sprawy, ponieważ możemy wygodnie przeglądać ekran wydatków, stan faktyczny, pozostałą część oraz pasek postępu pokazujący budżet. Co więcej, Amberlo powiadomi nas i członków zespołu, gdy sprawa lub klient osiągnie określony procent lub wartość walutową (EUR, PLN, USD, itp.) określonego budżetu. Oprogramowanie dla prawników - czy warto? Oprogramowanie dla prawników to świetne rozwiązanie i to niezależnie od wielkości kancelarii. Amberlo w znacznym stopniu może usprawnić pracę całego zespołu, a w konsekwencji zwiększyć zyski! Korzystanie z tego rodzaju narzędzi nie jest obecnie już jedną z opcji, lecz wręcz koniecznością. Dlaczego więc nie wdrożyć w swojej kancelarii prawnej systemu, który odciąży pracowników i pozwoli na jeszcze efektywniejsze załatwianie spraw klientów? Nie pozostaje więc nic innego, jak przekonać się samemu, jakie dokładnie korzyści wynikają z zastosowania Amberlo! Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku