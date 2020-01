Amazon ujawnia część obsady Władcy Pierścieni. Pojawią się gwiazdy Gry o Tron

Amazon przygotowuje się do ekranizacji własnej wersji "Władcy Pierścieni" i właśnie zdradził nazwiska 15 aktorów, których zobaczymy w serialu. Wśród nazwisk znalazły się też te znane z "Gry o Tron".

Amazon stawia na mniej znane nazwiska i nowe twarze. Mimo to we "Władcy Pierścieni" pojawią się również aktorzy znani fanom serii "Gry o Tron". Amerykański gigant potwierdził na razie w sumie 15 nazwisk, które zobaczymy w obsadzie serialu. We "Władcy Pierścieni" Amazona zagrają: