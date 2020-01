Amazon ma nowy sposób na płatność. Zamiast karty pokażesz dłoń

Karty zbliżeniowe, smartfony czy odcisk palca to już przeżytek. Amazon przedstawia swoją wizję sposobu zatwierdzania płatności. Jak podaje The Wall Street Journal, korporacja Jeffa Bezosa chce, aby klienci użyli do tego dłoni.

W przyszłości zamiast karty płatniczej wystarczy dłoń (iStock.com)

Skanowanie dłoni jako potwierdzanie tożsamości to motyw przewodni filmów science-fiction z lat 80/90. Do dziś to rozwiązanie nie przyjęło się w życiu codziennym. Nie dość, że jest to skomplikowana technika, to jeszcze bezpośredni dotyk tego samego urządzenia przez wiele osób budzi wątpliwości higieniczne.

Nie przeszkadza to gigantom technologii, snuć plany na nowe sposoby płatności, które mogą przynieść im jeszcze więcej zysków. Wedle raportu zdobytego przez dziennikarzy WSJ, Amazon pracuje nad terminalami umożliwiającymi płatność skanem dłoni.

Wystarczy przyłożyć dłoń, aby zapłacić. Najpierw jednak potencjalny klient musi jednorazowo zintegrować swoją kartę płatniczą z odciskiem. Za każdym kolejnym razem może iść na zakupy nie zabierając portfela czy smartfona. Tak widzi przyszłość Amazon. I niewykluczone, że tym razem mówi się o urządzeniach skanujących dłoń bezdotykowo.