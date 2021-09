WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne allegro + 4 Allegro Smartsmartzakupy onlineonline Krzysztof Mirończuk Dzisiaj, 29-09-2021 10:55 Artykuł poleca Allegro Allegro Smart! Week. Zobacz, co warto kupić na półmetku akcji Trwa wielki festiwal promocji – Allegro Smart! Week. Tysiące produktów jest przecenionych o kilkadziesiąt procent, wiele z nich to prawdziwe perełki. Na co zwrócić uwagę i jak skorzystać z okazji? Share Źródło: Unsplash.com , fot: Pickawood Allegro Smart! Week to tygodniowa akcja promocyjna dla użytkowników programu Allegro Smart!. Uczestnictwo w tym programie to przede wszystkim darmowe dostawy w ramach jednego rocznego abonamentu i możliwość korzystania z codziennych okazji cenowych specjalnie dla abonentów. Raz w roku Allegro organizuje też tygodniowy festiwal promocji dla uczestników programu, w którym są tysiące cenowych okazji. Tegoroczny trwać będzie do najbliższej niedzieli, 3 października. Produktów, które biorą udział w akcji, jest bardzo dużo, codziennie pojawia się nowa partia promocji. Na co warto się przygotować w drugiej połowie promocyjnego tygodnia? TV LG 43 cale – 300 zł taniej Jedna z okazji to telewizor LG UHD 4K 43 cale za 1399 zł. Cena przed obniżką to 1699 zł, a więc zyskujemy 300 zł. To nowy model z ekranem LED – pojawił się dopiero w tym roku i korzysta ze wszystkich najnowszych technologii, w jakie LG wyposaża swoje telewizory. Obraz generowany jest z wykorzystaniem Active HDR, co sprawdza się w filmach, również tych oglądanych na platformach streamingowych. Telewizor jest też wartą rozważenia opcją dla graczy. Ten rozmiar (43 cale) dobrze się sprawdza w połączeniu z konsolami. Dzięki funkcji Game Optimizer ustawienia można zmieniać w jednym miejscu, dostosowując je do różnego rodzaju gier. Konsola dodatkowo rozpoznaje parametry telewizora dzięki technologii HGiG i dopasowuje do nich obraz. Odtwarzacz Xiaomi – 50 zł taniej Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do funkcji Smart TV, obecnej w najnowszych telewizorach – streamowanie audio i video, odtwarzanie różnych plików z zewnętrznych źródeł, aplikacje itp. Te same funkcje są dostępne w odrębnych urządzeniach, jakimi są odtwarzacze multimedialne. To świetne rozwiązanie, gdy chcemy korzystać z możliwości Smart TV w monitorach i telewizorach, które z różnych względów nie obsługują tej technologii. Wystarczy wpiąć niewielkie pudełko kablem HDMI do monitora czy telewizora i mamy to samo, co w każdym nowoczesnym TV. Ogromną zaletą takich odtwarzaczy jest ich niska cena – teraz, podczas Allegro Smart! Week odtwarzacz Xiaomi Mi Box S kosztuje tylko 199 zł. Jeśli więc nie chcesz od razu kupować nowego telewizora, ale marzy ci się wygoda Smart TV – taki zakup to dobra okazja. Lokówko-suszarka – 60 zł taniej Okazja dla kobiet lub mężczyzn chcących zrobić prezent kobiecie. Może dobry pomysł na święta? W każdym przypadku warto kupić teraz – przecena dla użytkowników Allegro Smart! to aż 60 zł, ze 199 do 139 zł. Dlaczego zwracamy uwagę właśnie na Revlon Pro Collection Salon One-Step? Bo w tej cenie trudno o coś podobnej jakości od tak znanej marki. Revlon to firma, która działa w branży beauty od 1932 roku, jej urządzenia można znaleźć w wielu salonach fryzjerskich na całym świecie. Oferowana na Allegro lokówko-suszarka to też bardzo wygodne rozwiązanie – zapewnia krótszy czas układania fryzury. Do tego emituje podczas suszenia ujemne jony, które wnikają we włosy i poprawiają ich kondycję. A dodatkowo sprawiają, że nie elektryzują się i są gładkie i lśniące. Smartwatch – 110 z taniej Smartwatch AmazfitStratos 2 to kolejna okazja. Normalnie na Allegro kosztuje 409 zł, ale podczas Smart! Week – tylko 299 zł. To znany i uznany sprzęt – inteligentny zegarek sportowy, trwały i funkcjonalny, a do tego dobrze wygląda. Świetnie nadaje się do monitorowania różnych aktywności podczas uprawiania sportu czy turystyki, ma wbudowany barometr, czujnik światła, żyroskop, akcelerometr, pulsometr i czujnik geomagnetyczny. Baterie wytrzymują w normalnym użytkowaniu nawet 5–6 dni. Zainstalowane programy oferują wsparcie dla 11 dyscyplin, w tym biegania, kolarstwa, trekkingu czy pływania. Zegarek jest oczywiście wodoodporny i można go obsługiwać pod wodą. Odkurzacz – 230 zł taniej Ostatnią z okazji, którą dziś podpowiadamy, jest odkurzacz Xiaomi Dreame V11. Na Allegro kosztuje teraz 799 zł (oczywiście tylko dla użytkowników Smart!). Regularna cena to 1029 zł. A więc spora obniżka i warto z niej skorzystać, jeśli planujemy podobny zakup. A nawet jak nie planujemy, to warto go rozważyć. Odkurzacze pionowe na baterie podbijają ostatnio domy na całym świecie. Są wygodne, lekkie i wydajne – zastosowane w nich rozwiązania sprawiają, że odkurzają równe dobrze, jak duże odkurzacze sieciowe. Do tego są estetyczne i łatwe do przechowania – zwykle wieszane są w uchwytach na ścianach. Xiaomi Dreame V11 jest często przedstawiany jako odpowiedź azjatyckiego producenta na produkty jednej z najbardziej znanych firm z branży – Dysona. Z tym, że amerykański odkurzacz kosztuje ponad 2 tysiące złotych, a Xiaomi – obecnie na Allegro Smart! Week tylko 799 zł. Okazji na Allegro ciąg dalszy nastąpi – przyglądamy się akcji i będziemy jeszcze podpowiadać, gdzie kliknąć, by tanio kupić.