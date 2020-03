Alior Bank przypomina o zagrożeniu. Tak oszuści przejmują konta i kradną pieniądze

Alior Bank przypomina o niebezpiecznych SMS-ach, dzięki którym oszuści wyłudzają pieniądze i mogą przejmować dostęp do naszych kont bankowych. Zagrożenie nie jest nowe, ale wciąż wiele osób daje się oszukać.

- Przypominamy o atakach, wykorzystujących wiadomości SMS w celu kradzieży danych logowania do bankowości i środków finansowych - czytamy w ostrzeżeniu Alior Banku. Niestety problem powracających niebezpiecznych wiadomości SMS wciąż jest aktualny.

Bank przypomina o wiadomościach od fałszywych "kurierów", które wzywają do dopłaty za przesyłkę. W tego typu SMS-ach znajdziemy prośbą o dopłatę niewielkiej kwoty (najczęściej 1 zł) oraz link do płatności. Strona płatności jest fałszywa i ma na celu przejęcie konta (loginu oraz hasła) do bankowości, a następnie środków.