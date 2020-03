AliExpress i Amazon na niechlubnej liście. W UE przeprowadzono testy bezpieczeństwa

Aż 66 procent z 250 produktów zakupionych przez internet nie przeszło testów bezpieczeństwa - wynika z badań przeprowadzonych przez grupy konsumentów w krajach Unii Europejskiej. Wśród nich znalazły się towary z oferty AliExpress oraz Amazon.

Europejska Organizacja Konsumentów BEUC postanowiła sprawdzić bezpieczeństwo produktów zamawianych w sklepach internetowych. Testy dotyczyły 250 towarów . Wśród nich znalazły się m.in. kosmetyki, zabawki i alarmy przeciwpożarowe. Badania objęły artykuły takich platform sprzedażowych jak Amazon, AliExpress, eBay, LightInTheBox oraz Wish.

Wyniki testów są zatrważające. Okazuje się, że unijne normy bezpieczeństwa spełniła tylko 1/3 zbadanych produktów . Oznacza to, że używanie aż 66 procent artykułów mogłoby wywołać pożar, porażenie prądem, a nawet zaczadzenie.

- Testy grup konsumentów pokazują, że zakupy w sklepach stacjonarnych są o wiele bezpieczniejsze od tych online. Platformy sprzedażowe nie zapobiegają pojawianiu się niebezpiecznych produktów na swoich stronach. Gdy na przykład zakupicie czujniki dymu, które nie potrafią go wykryć, łatwo przewidzieć, co może się stać" - tłumaczy dyrektor generalna Europejskiej Organizacji Konsumentów BEUC Monique Goyens.

Jak podkreśla BEUC, wadliwe produkty często są usuwane z platform po zgłoszeniu defektu. Niestety częstym zjawiskiem jest ich powrót do oferty sklepu. Serwisy sprzedażowe argumentują to tym, że nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo artykułów pojawiających się na ich stronach , w związku z czym, nie kontrolują w maksymalnym stopniu wiarygodności handlowców.

Niebezpieczne produkty

Innym przykładem okazały się zabawki, które zawierały ftalany (substancje do zmiękczania). Mogą być one przyczyną sporej liczby schorzeń, w związku z czym użycie ich jest zabronione w przypadku zabawek przeznaczonych dla dzieci poniżej 3. roku życia oraz dopuszczone w ograniczonym stopniu w przypadku zabawek dla dzieci do 9 lat. Ponad 1/3 przebadanych zabawek przekroczyła limity zawartości tych substancji - niektóre z nich nawet 200-krotnie.