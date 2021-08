Alibaba w ogniu krytyki. Menedżer dopuścił się napaści na tle seksualnym

Największa chińska firma zajmująca się handlem internetowym, Alibaba Group Holding Ltd poinformowała, że zwolniła menedżera oskarżonego o napaść na tle seksualnym i obiecała wprowadzenie zasad zapobiegających podobnym przypadkom. Mimo to sklep został zbesztany przez państwowe media za to, że nie podjął działań, dopóki oskarżycielka nie ujawniła się publicznie.