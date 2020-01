"Ale Urwał!". Okrągła rocznica na polskim Youtube. Kultowy film ma już 10 lat

9 stycznia 2010 roku na polskim Youtube pojawił się słynny film, w którym mogliśmy podziwiać wyczyny kierowców na ulicy Kusocińskiego w Szczecinie. Określenie "ale urwał" użyte przez jednego z bohaterów wideo na stałe zagościło w "klasykach" potocznej polszczyzny.

