Albatrosy z nadajnikami na grzbiecie pomogą w znalezieniu nielegalnych łowisk

Nielegalne połowy ryb są sporym problemem. Rozwiązanie jest jednak w zasięgu ręki, a raczej skrzydła - do patrolowania mogą zostać wykorzystane ptaki.

Załogi statków rybackich czasami wyłączają lampy ostrzegawcze. Zmniejszają w ten sposób szansę na to, że zostaną przyłapani na nielegalnych działaniach. Służby znalazły jednak na to sposób.* W patrolach mają pomóc morskie ptaki.*

Albatrosy z radarami na grzbiecie

New York Times informuje, że w znalezieniu ukrytych statków mogą pomóc ptaki morskie. Zwierzęta z doczepionymi radarami potrafią dyskretnie wykryć takie łodzie.

Henri Weimerskirch, ekolog morski z Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych w Chizé zauważa, że albatrosy są idealnymi kandydatami do wyśledzenia ukrywających się statków. Są to zwierzęta długodystansowe, przelatują spore odległości - dzięki temu potrafią znaleźćnielegalne połowy nawet w głębokim morzu. Poza tym łodzienprzyciągają naturalnie ich uwagę.

Sprzęt przyczepiany do ptaków składa się z nadajnika GPS i wymienionego radaru. Pierwszy z nich transmituje lokalizację, a drugi skanuje obszar morza. Ekwipunek został też wzbogacony o nadajnik, który przekazuje zdobyte dane do do satelitów.