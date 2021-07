Aktywny pancerz T-72B3 w akcji. Z łatwością zatrzymuje pocisk z RPG-7

Pancerz aktywny (lub reaktywny) to nic innego jak system obrony czołgu przed nadciągającymi pociskami przeciwpancernymi. Wbrew pozorom, nie jest to potężna metalowa płyta nie do przebicia. Składa się on z przeciwpocisków, których zadaniem jest wystrzelenie się w odpowiednim momencie tak, aby dokonać detonacji nadciągającego pocisku jeszcze przed zbliżeniem do pancerza czołgu.