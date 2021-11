WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne konsole do gier + 2 akcesoria dla graczyporadnik kupującego Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 16-11-2021 10:31 Akcesoria do konsol - propozycje przydatnych gadżetów do PlayStation, Xbox i Nintendo Switch Konsole do gier to jedna z najpopularniejszych form wirtualnej rozrywki. Sam zakup urządzenia to jednak nie wszystko i warto zaopatrzyć się w dodatkowe gadżety, które uprzyjemnią lub ułatwią rozrywkę. Prezentujemy kilka propozycji zarówno dla graczy jak i dla osób, które chcą sprawić im miły prezent. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Gra na padzie jest przyjemna, ale do niektórych tytułów można użyć wyspecjalizowanych kontrolerów Źródło: Adobe Stock Obecnie na rynku konsolowej rozrywki jest trzech graczy - Sony z konsolą PlayStation, Microsoft ze swoim Xbox oraz Nintendo z modelem Switch. Do każdej z tych platform oferowane są różnego rodzaju akcesoria, które mają zwiększyć przyjemność z grania. Są również rozwiązania przeznaczone do konkretnych gatunków gier. Poniższe propozycje będą użyteczne nie tylko dla graczy, ale również dla osób chcących sprawić komuś prezent. Praktyczne akcesoria Posiadacze Nintendo Switch z pewnością docenią zestaw akcesoriów BIGBEN Grip GoPlay. Zestaw ten przyda się nie tylko w trakcie podróży, ale również do codziennego przechowywania i korzystania z konsoli. Jego elementy to sztywne etui, wygodny uchwyt, nakładki antypoślizgowe na kontrolery analogowe oraz etui na karty pamięci. Chcąc zadbać o właściwe zabezpieczenie ekranu warto zainwestować w szkło hartowane Marigames SB4945. Chroni ono wyświetlacz przed uszkodzeniem i zabrudzeniami zapewniając jednocześnie dostęp do funkcji sterowanych dotykowo. Nakładki na kontrolery to jeden z najprostszych i najlepszych gadżetów poprawiających komfort gry na padzie. Jednym z najbardziej uniwersalnych zestawów jest Hama 54475. Przewidziano w nim nakładki zarówno dla kontrolerów do PlayStation jak i dla Xbox. Nakładki w rozmiarze XXL zwiększają efekt dźwigni, a więc sprawdzą się w grach wymagających refleksu i szybkości. Wypustki zapewnią stabilizację kciuków. Wśród dedykowanych rozwiązań warto zwrócić uwagę na zestaw Trust 20815 przeznaczony do Xbox One oraz Series S i Series X. Tutaj są trzy rodzaje nakładek i różnią się rozmieszczeniem i rozmiarem wypustek, wyprofilowaniem, stopniem twardości oraz kolorami. Słuchawki bezprzewodowe W grach bardzo istotny jest dobry dźwięk. Można oczywiście korzystać z kina domowego, ale czasem może się to spotkać z nieprzychylnymi spojrzeniami domowników i sąsiadów. Warto również wiedzieć, że zewnętrzne głośniki nie zawsze są najlepszym wyjściem tam, gdzie przeoczenie najmniejszego szmeru może przesądzić o losach całej drużyny. Tutaj do gry wchodzą słuchawki. Posiadacze Xbox Series S i Series X docenią dedykowane rozwiązanie w postaci Microsoft Headset Stereo. Zestaw ten oferuje bezprzewodową łączność z konsolą, aktywną redukcję szumów i dźwięk przestrzenny. Mikrofon można całkowicie złożyć. Ma on również funkcje izolowania głosu i samoczynnego wyciszania, które pozwalają na pozbycie się dźwięków z otoczenia. Dzięki aplikacji Akcesoria Xbox można dostosować dźwięk przy pomocy korektora, a także ustawić czułość mikrofonu. Bateria zapewnia do 15 godzin rozrywki. Posiadacze PlayStation mogą skorzystać z dedykowanych rozwiązań lub postawić na nieco tańszy, ale równie dobry headset Turtle Beach Stealth 600 Gen 2. Są to bezprzewodowe słuchawki z funkcją dźwięku przestrzennego oraz składanym mikrofonem. Na uwagę zasługuje tutaj ergonomia - w poduszkach usznych zastosowano miękką piankę w części opierającej się o okulary. Bateria wystarcza na 15 godzin zabawy. Kontrolery dla zaawansowanych Dołączony do konsoli pad to uniwersalne i dobre rozwiązanie, ale w niektórych tytułach, na wyższym poziomie rozrywki warto wspomóc się bardziej wyspecjalizowanymi narzędziami. Tak jest w przypadku pierwszoosobowych strzelanek, do których można dokupić zestaw Cobra DK01 i Cobra DK02. Zawiera on uproszczoną klawiaturę z podkładką na nadgarstek i mysz optyczną. Taki zestaw pozwoli jeszcze skuteczniej nabijać fragi w takich produkcjach jak Battlefield czy Call of Duty. Można go używać z konsolami PlayStation 3 i 4, Xbox One oraz Nintendo Switch, a także podłączyć do komputera PC. Znajdują się tu najbardziej przydatne przyciski i można na przykład położyć klawiaturę na jednym oparciu fotela, a mysz wraz z podkładką - na drugim. Dedykowane kontrolery przydają się także w grach wyścigowych. Wśród budżetowych rozwiązań dużą popularnością cieszy się kierownica Cobra Rally GT900 przeznaczona dla posiadaczy PlayStation 3 i 4, Xbox 360 i One oraz Nintendo Switch. Posiada promień skrętu 900 stopni z możliwością ograniczenia do 270 stopni, wbudowane silniki wibracyjne i łopatki zmiany biegów rodem z super samochodów. W zestawie są także dwa pedały - hamulca i gazu. Kierownica ma średnicę 10 cali i znajduje się na niej łącznie 20 przycisków, 4-kierunkowy dual pad oraz mini-joystick. Wszystko to z pewnością pomoże w wygrywaniu wirtualnych wyścigów. Bardziej profesjonalnym i odpowiednio droższym rozwiązaniem są propozycje Logitech G920 i G923 - ta pierwsza jest przeznaczona dla Xbox One, Series S i Series X, a ta druga - dla PlayStation 4 i 5. W obu wersjach zastosowano mechanizm sprzężenia zwrotnego, dzięki czemu można doświadczyć takich rzeczy jak zmiana podłoża czy realistyczny opór w zakręcie. Kierownicę wykonano z użyciem stalowych łożysk kulkowych, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość, jest ona także pokryta ręcznie szytą skórą. Zestaw pedałów składa się z gazu, hamulca i sprzęgła, ponieważ domyślnie biegi są zmieniane przy pomocy łopatek, ale można dokupić moduł ręcznej skrzyni biegów. Dzięki systemowi wbudowanych zacisków i połączeń śrubowych kierownica może posłużyć do budowy domowego symulatora wyścigowego. Kierownice Logitech G920 i G923 pokazują pełnię potencjału przy takich tytułach jak Forza Horizon czy Gran Turismo. Uniwersalny prezent - karty podarunkowe Ostatni punkt przyda się tym, którzy chcą obdarować gracza, ale nie chcą zgłębiać szczegółów sklepowej sekcji z gadżetami dla konsolowców. Z pomocą przychodzą tutaj wszelkiego rodzaju karty przedpłacone, które są dostępne dla platform Sony, Microsoft i Nintendo. Dzięki nim można zapewnić kilka miesięcy gry online w usłudze Xbox Live lub PlayStation Plus, dostęp do szerokiej biblioteki gier w ramach Microsoft Xbox Game Pass, czy wreszcie środki do wykorzystania na dowolny cel w PlayStation Network lub Nintendo eShop. Powyższe propozycje to oczywiście krople w morzu ofert akcesoriów i gadżetów dla graczy. Oprócz rzeczy związanych bezpośrednio z konsolami dostępne są także różnego rodzaju figurki i inne memorabilia związane z konkretnymi tytułami. Wybór jest spory, a wszystko zależy od potrzeb, fantazji oraz oczywiście zasobności portfela.