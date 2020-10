Airbus ROXY zamienia pył księżycowy na tlen

Naukowcom udało się zaprezentować produkcję tlenu i metali z symulowanego pyłu księżycowego (regolitu) za pomocą wynalezionego w laboratoriach Airbusa procesu nazwanego ROXY (Regolith to OXYgen and Metals Conversion). Zdaniem reprezentantów Airbusa ROXY może zrewolucjonizować eksplorację kosmosu przez ludzi.

- Ten przełom jest ogromnym krokiem naprzód, przybliża nas o krok do możliwości długotrwałego życia na Księżycu - powiedział Jean-Marc Nasr, szef pionu systemów kosmicznych w Airbusie. - ROXY jest dowodem na to, że współpraca między przemysłem i czołowymi naukowcami na świecie może przynieść ogromne, namacalne korzyści, przesuwające granice przyszłych badań.

ROXY umożliwia zaprojektowanie małego, prostego, kompaktowego i opłacalnego zakładu zamiany regolitu na tlen i metale, a zatem idealnie nadaje się do obsługi szerokiego zakresu przyszłych misji eksploracji kosmosu. Nie wymagający dodatkowych materiałów ani materiałów eksploatacyjnych z Ziemi - z wyjątkiem dostawy samego reaktora ROXY -zakład taki może stanowić serce zintegrowanego łańcucha technologicznego, służącego do wytwarzania warstw przyrostowych, potrzebnych do wytwarzania szerokiej gamy produktów „Made on the Moon”. Mogą to być metale, stopy i tlen. W połączeniu z lodem księżycowym możliwe byłoby nawet wyprodukowanie paliwa rakietowego z proszku metalowego ROXY.