Airbus BelugaXL wchodzi do służby Nowy samolot Airbusa wzbił się w powietrze i rozpoczął pracę. Nietypowy samolot, przypominający pociesznego walenia z gatunku bieługa arktyczna, przeznaczony jest do przewożenia kadłubów samolot pomiędzy zakładami Airbusa. Samolot Airbus BelugaXL przeznaczony jest do transportu nadwymiarowych ładunków (Getty Images) Samolot BelugaXL jest nową wersją już używanego samolotu BelugaST. Jest integralną częścią systemu przemysłowego Airbusa i kluczowym narzędziem planu zwiększenia tempa produkcji maszyn pasażerskich po 2019 roku. BelugaXL może przewieźć ładunki o 30% większe, dzięki wydłużeniu kadłuba o 7 metrów I poszerzeniu go o 1 metr w porównaniu z poprzedniczką, BelugaST. Dzięki największemu przekrojowi przedziału ładunkowego wśród istniejących samolotów transportowych na świecie BelugaXL może przewozić dwa skrzydła samolotu A350 XWB, podczas gdy BelugaST może przewieźć tylko jedno. Przy maksymalnej ładowności 51 ton BelugaXL ma zasięg 4000 km (2200 nm). BelugaXL wykonała ponad 200 lotów próbnych, trwających ponad 700 godzin, co skutkowało przyznaniem certyfikatu typu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Łącznie w latach 2019-2023 powstanie sześć takich maszyn, które stopniowo zastąpią obecną flotę transportowców BelugaST. Projekt BelugaXL został uruchomiony w listopadzie 2014 roku. Bazuje na konstrukcji szerokokadłubowego samolotu A330-200, przy dużym wykorzystaniu zastosowanych w nim seryjnych komponentów i wyposażenia. BelugaXL jest napędzana silnikami Rolls Royce Trent 700. Charakterystyczną sylwetkę samolotowi nadają opracowane wspólnie z partnerami obniżony kokpit, struktura przestrzeni ładunkowej, tył kadłuba i usterzenie ogonowe. BelugaXL jest najnowszym elementem systemu zaopatrzeniowego Airbusa. Choć transport powietrzny pozostaje główną metodą dostarczania dużych elementów samolotów, Airbus wykorzystuje też transport drogowy, kolejowy i morski do przewożenia części między zakładami produkcyjnymi. Podobnie jak BelugaST, samolot nowego typu będzie kursował między 11 lotniskami w Europie, wzmacniając zdolności przemysłowe i umożliwiając Airbusowi wywiązanie się z zobowiązań wobec klientów.