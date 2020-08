Afryka wolna od groźnego wirusa. Wygrana walka po wieloletnich zmaganiach

Jak podaje Reuters, niezależny organ nazwany Afrykańską Regionalną Komisją Certyfikacyjną (ARCC) ds. zwalczania polio 25 sierpnia 2020 roku, podczas wideokonferencji ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), ogłosił wygraną walkę z polio.

Wygrana walka z polio

Choroba polio jest wywoływana przez trzy różne szczepy wirusa, które czasami atakują komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym i powodują częściowy lub całkowity paraliż. Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wirusem można się zarazić poprzez kontakt z kałem zakażonej osoby lub przez skażoną żywność, wodę i przedmioty.

Afryka wolna od groźnego wirusa

Nie jest to koniec walki z wirusem polio w Afryce. Wielu ekspertów zaznacza, że doustne szczepionki, zawierają osłabioną wersje wirusa, który z czasem może mutować do tzw. dzikiej postaci groźnej dla niezaszczepionych osób. Dlatego władze muszą "zachować czujność i utrzymać wskaźniki szczepień, aby zapobiec odrodzeniu się dzikiego wirusa polio i zająć się ciągłym zagrożeniem wywołanym przez szczepionkę polio”, jak zaznaczył dr Matshidiso Moeti, regionalny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).