Adidas będzie robił ubrania ze skóry produkowanej z grzybów

Startup Bolt Threads produkuje wegański materiał „Mylo”, który przypomina skórę. Jak informuje "The New York Times" interesują się nim takie firmy odzieżowe jak Adidas czy Lululemon. Producenci znanych na całym świecie ubrań ogłosili, że zainwestują znaczne kwoty we współpracę z Bolt Threads, aby stworzyć wiele metrów kwadratowych tego wyjątkowego materiału.