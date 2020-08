A może szybka kawka? Tanie mini-ekspresy przygotują ją dla ciebie

Jeśli nie wyobrażasz sobie poranka bez aromatycznej kawy, ale nie chcesz kupować drogiego ekspresu albo nie masz na niego miejsca, odpowiedzią są małe ekspresy. W sam raz na szybkie espresso albo małe cappuccino…

Aromatyczna kawa w kilka chwil

Ekspresy do kawy skracają czas oczekiwania na kawę nawet do kilkunastu sekund, w zależności od mocy. W atrakcyjnej cenie znajdziemy duży wybór ekspresów kolbowych do espresso, tradycyjnych ekspresów przelewowych z dzbankiem, małych ekspresów ciśnieniowych i popularnych urządzeń na kapsułki. Dwa ostatnie rodzaje cieszą się największym zainteresowaniem osób, które stawiają na proste rozwiązania i nie chcą przepłacać. Choć na rynku są setki modeli, w których cenie kupimy nawet samochód, nadal stać na nie nielicznych. Na szczęście także małe i niedrogie ekspresy do kawy oferują ciekawe rozwiązania. Np. w modelach ciśnieniowych do 500 zł znajdziemy podgrzewaną płytę na filiżanki. Aby kawa nie ostygła zbyt szybko i nie straciła walorów smakowych i zapachowych, warto wlać ją do ciepłego naczynia.

Idealne do małego mieszkania

Mały ekspres sprawdzi się w niewielkiej kuchni, biurze, aneksie kuchennym, a także w kawalerce. Najmniejsze są urządzenia kapsułkowe w wersji XS, ale znajdzie się też idealny do aromatycznych czarnych kaw model kolbowy albo tradycyjny przelewowy z dzbankiem. Większość nowoczesnych ekspresów kapsułkowych i kolbowych ma przyjemne dla oka wzornictwo, które czyni z nich elegancki dodatek do kuchni albo fajny prezent. Znajdziecie je w kilku wersjach kolorystycznych.

Mniejsze wymiary to często niższa cena, ale też… konieczność rezygnacji z pewnych udogodnień, jak np. młynek do kawy czy dysza do spieniania mleka. Ten dylemat nie dotyczy modeli kapsułkowych, gdzie napój jest przygotowany automatycznie, ale w dobie popularności osobnych młynków i usługi mielenia kawy w wielu punktach sprzedaży ziaren także nie powinien być problemem. Dużą zaletą mielenia kawy w miejscu zakupu jest fakt, że dostaniemy paczkę ziaren zmielonych dokładnie pod kątem preferowanej metody parzenia: do kawiarki, ekspresu, aeropresu itd. Małe modele są mniej zautomatyzowane, ale ze względu na kompaktowe wymiary ich obsługa i czyszczenie nie sprawiają dużo trudności.

Ekspres kapsułkowy nie taki zły…