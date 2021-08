84-letni mężczyzna miał czołg z II wojny światowej. Teraz zapłaci ogromną karę

Posiadacz czołgu bronił się, że maszynę oraz amunicję kupił jako złom z Anglii. Jego argumentacja nie przekonała sędziów. Oprócz grzywny 250 tys. euro zasądzono mu również karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Jak informuje Associated Press, powołując się na lokalne media, mężczyzna, był dumny ze swojej kolekcji, chwalił się nią, a czołg wykorzystywał podczas zimy jako pług śnieżny. Mężczyzna musi teraz znaleźć licencjonowanego nabywcę lub przekazać czołg do muzeum. Ma na to dwa lata.