7 lat temu kupił dwie pizze za Dogecoiny. Dziś byłyby warte 15 tysięcy złotych

Dogecoin rośnie dzięki Elonowi Muskowi . Miliarder prawdopodobnie sporo zainwestował w kryptowalutę tuż po tym, jak zainteresowali się nią użytkownicy Reddita. Od początku roku Musk dość często publikuje żartobliwe tweety na temat Dogecoin. W praktyce jest to świetna reklama dla kryptowaluty, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

2 dni temu w serwisie Wykop pojawił się wpis dotyczący Dogecoinów. Jego autor "noisy" 7 lat temu zaoferował 10 tysięcy DOGE w zamian za dwie pizze. Dzisiaj stanowi to równowartość 4 tysięcy dolarów lub 15 tysięcy złotych. Spora różnica, ale to i tak nic w porównaniu do historii sprzed lat, która dotyczyła Bitcoinów.