7 kluczowych zalet PS5

Ogromną zaletą PS5 są potężne podzespoły zainstalowane w konsoli, co przekłada się na doskonałą jakość obrazu nawet w najwyższej rozdzielczości. Konsola będzie zatem doskonałym wyborem dla każdego gracza, który ceni sobie zarówno walory wizualne rozgrywki jak i jej płynność i poszukuje rozwiązania, które zapewni mu oba te czynniki bez żadnych kompromisów.

Playstation 5 obsługuje nawet rozdzielczość 8k, co daje nam niemalże nieograniczone możliwości jeżeli chodzi o wykorzystanie konsoli w wirtualnej rozrywce i jednocześnie gwarantuje, że kupując sprzęt dokonujemy inwestycji na lata. Producenci gier w nadchodzącym czasie będą coraz częściej decydować się na dopracowanie swoich pozycji do rozdzielczości 8K. Posiadając Playstation 5 zyskamy pewność, że nie ominie nas żaden detal w naszych ulubionych produkcjach.

Playstation 5 korzysta z ośmiordzeniowego procesora i 16 gb pamięci ram o przepustowości do 448 GB/s. Oznacza to rozgrywkę w najnowsze produkcje na najwyższym poziomie wydajności przy rekordowo krótkim czasie ładowania gier i doskonałej płynności animacji.

Zdecydowaną zaletą PS5 jest ergonomiczny, funkcjonalny kontroler wyposażony w system haptyczny dostarczający dodatkowych bodźców w postaci wibracji przy rozgrywce. Pad dobrze leży w dłoni, a jego konstrukcja została znacznie udoskonalona w stosunku do kontrolerów, dołączanych do poprzednich wersji konsoli.

Kupując Playstation 5 nie musimy martwić się o to, czy będziemy mogli cieszyć się rozgrywką po powrocie ze sklepu. Do konsoli dołączanych jest kilka zestawów gier, spośród których możemy wybrać najciekawsze dla siebie tytuły, takie jak Far Cry 6, Assasins Creed Valhalla czy Gran Turismo 7.