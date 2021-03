620 km/h. Z taką prędkością jeździ najnowszy pociąg z Chin

O ile prezentacja dotyczyła dopiero prototypu, a według profesora He Chuana z Uniwersytetu Jiaotong, pociąg zostanie doprowadzony do poziomu użyteczności w przeciągu od 3 do 10 lat. Dość spory rozstrzał, ale wiadomo – są różne priorytety. Dzięki temu, że prowincja Syczuan jest bogata w różne rzadkie minerały, naukowcy mogą stworzyć odpowiednie tory dla Maglewa, opierające się na magnesach.