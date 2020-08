600 zł rocznie ze Słońca do kieszeni

- 3 lata temu, gdy ja instalowałem u siebie 7 paneli o mocy szczytowej 2 kW, to wyniosło mnie to 15,5 tysiąca – opowiada o zmieniających się cenach dr Olejniczak. – W okresie 6 miesięcy, bo z taką częstotliwością rozliczam się z zakładem energetycznym, oszczędzam ok 600 zł. Oznacza to, że w całości inwestycja zwróci mi się za 10 i pół roku.