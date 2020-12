5G w Plusie w kolejnych miastach. Oto pełna lista

Sieć 5G od Plusa wystartowała 11 maja bieżącego roku ibyła to pierwsza tego typu usługa w naszym kraju. Za nią poszli kolejni operatorzy, a Plus cały czas rozwija swoją usługę. Do 2021 roku firma planuje, by w zasięgu 5G znalazło się 150 miejscowości zamieszkałych przez 11 mln mieszkańców.