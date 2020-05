5G i choroby. Wciąż mamy do czynienia z licznymi mitami

Nie brakuje treści, które wskazują na szkodliwość sieci 5G i jej związku z powstawaniem różnych chorób. Wśród najpopularniejszych z nich można wymienić m.in. wpływ 5G na zaburzenie stosunku płci (rodzą się same dziewczynki/chłopcy) czy większą zachorowalność na białaczkę i liczne nowotwory .

Szkodliwość sieci 5G

Wielokrotnie przedstawialiśmy opinie niezależnych ekspertów, którzy wskazują, że tak naprawdę sieć 5G to nic nowego. To wciąż fale radiowe , z którymi w Polsce mamy już styczność od jakiegoś czasu. O ich szkodliwości tak naprawdę trudno mówić, bo wciąż istnieje za mało badań dotyczących wpływu fal milimetrowych na ludzki organizm.

- Ja uważam, że o szkodliwości 5G będziemy mogli dyskutować wtedy, kiedy przebadamy zakres fal milimetrowych, w tym 26 GHz. Proszę zauważyć, że LTE to około 2 GHz, a 5G to około 3-4 GHz, więc to nic nowego dla środowiska. Na razie nie można przesądzać o szkodliwości bądź nie sieci 5G – mówi Wirtualnej Polsce prof. dr hab. n. med. Marek Zmyślony, prezes Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie.