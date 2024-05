5G bardziej na każdą kieszeń i na każdą chwilę. Nadchodzi nowa generacja smartfonów T Phone 5G od T‑Mobile

Bez świetnej łączności ani rusz. Dlatego stworzyliśmy kolejną już generację smartfonów na każdą kieszeń: T Phone 2 5G. Uwielbiasz gry mobilne? Często korzystasz ze streamingu? A może zależy Ci na świetnych zdjęciach? Seria T Phone 2 5G poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Nowa odsłona telefonów od T-Mobile została zmodyfikowana w taki sposób, by dotrzymać tempa użytkownikom, niezależnie od ich stylu życia. Co to oznacza? Przede wszystkim jeszcze mocniejszy procesor dla większej płynności działania, jeszcze więcej pamięci RAM dla sprawnej obsługi wielu aplikacji równocześnie oraz stabilizację obrazu czy funkcje AI, by zapewnić perfekcyjne ujęcia w każdej sytuacji. A jak by tego było mało, dołożyli starań, aby nasze telefony powstawały w sposób bardziej zrównoważony.

"Łączność ze światem i pozostawanie w kontakcie z bliskimi to dziś prawo każdego człowieka, a dla nas, w T-Mobile, to misja, którą staramy się realizować każdego dnia za pomocą rozwoju infrastruktury oraz odpowiednich sprzętów. Dlatego właśnie tak bardzo cieszy mnie rozbudowa naszego portfolio o kolejne telefony z serii T Phone 5G. Właśnie dzięki takim produktom możemy zapewniać dostęp do najlepszych doświadczeń niezależnie od zasobności portfela. O to przecież chodzi w innowacji – aby technologia była jak najbardziej inkluzywna i dostępna dla każdego" - mówi Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska. "A tegoroczna odsłona urządzeń podkreśla coś jeszcze – zobowiązanie naszej marki do realizacji celów ESG. Serią T Phone 2 5G udowadniamy, że technologiczne emocje mogą iść w parze z odpowiedzialnym podejściem do środowiska" – dodaje.

Więcej mocy, by dotrzymać Ci tempa. T Phone 2 5G stworzony dla każdego stylu życia

W T-Mobile lubimy rozmawiać z klientami i pytać o ich opinię. To właśnie sugestie klientów zainspirowały nowości w tegorocznej odsłonie modeli T Phone 2 5G. Co nowego czeka nas zatem w magentowych telefonach? Przede wszystkim "nowe serce", czyli mocny procesor, Snapdragon® 6 Gen 1 – niespotykany w tej półce cenowej. Zapewni on doskonałą jakość wrażeń – zarówno podczas połączeń wideo, streamingu, jak i gier mobilnych. A do tego, dla większego komfortu i płynności użytkowania, do dyspozycji jest 6GB (T Phone 2 5G) oraz 8GB (T Phone 2 Pro 5G) pamięci RAM.

Oczywiście najlepsze emocje warto uwieczniać, dlatego zadbaliśmy także o jakość zdjęć. T Phone 2 5G wyposażony jest więc w potrójny aparat z obiektywem głównym 50 MP oraz przedni aparat o rozdzielczości 8 MP, a także elektroniczną stabilizację obrazu. Na tych, którzy oczekują jeszcze więcej w modelu T Phone 2 Pro 5G czeka poczwórny aparat z obiektywem głównym 50 MP, aparat do selfie 16 MP oraz optyczna stabilizacja obrazu, by zdjęcia wychodziły bez zarzutu za każdym razem. A do tego funkcje "AI Scene Detection" oraz "CameraX" pozwalają automatycznie poprawić jakość zdjęć czy zastosować filtry, dzięki którym zdjęcia na social mediach będą wyglądać lepiej niż kiedykolwiek.

Poprawione zostały także parametry ekranów dla jeszcze bardziej płynnego i dynamicznego obrazu. W wersji podstawowej, T Phone 2 5G, znajdziemy wyświetlacz mierzący 6,6 cali, z rozdzielczością FHD+ i odświeżaniem 120 Hz. Z kolei wariant Pro oferuje ekran AMOLED mierzący aż 6,8 cali oraz taką samą rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. Zwiększyliśmy także pojemność baterii w T Phone 2 5G (do 5000 mAh), a w modelu Pro zapewniliśmy szybkie ładowanie z mocą 25W oraz ładowanie bezprzewodowe o mocy 15W. Co jeszcze? Oczywiście modele T Phone 2 5G wyposażone są w łączność 5G oraz oprogramowanie stworzone we współpracy z Google. Bo nie zmienia się tego, co dobre.

"Opinie klientów mają dla nas kluczowe znaczenie, dlatego zawsze staramy się je uwzględniać w naszych działaniach. I najnowsza seria T Phone 2 5G jest na to doskonałym dowodem" – mówi Goran Markovic, członek zarządu i dyrektor ds. B2C. "Dzięki temu podejściu powstały telefony, które lepiej odpowiadają na potrzeby użytkowników, a do tego, w mojej ocenie, są świetne w swoich kategoriach cenowych. Ponadto łączymy je z ofertą, która zapewnia zarówno nielimitowany dostęp do internetu, jak i komplet akcesoriów. W ten sposób klienci otrzymują wszystko, co potrzebne, aby niezależnie od stylu życia, doświadczać 5G BARDZIEJ" – dodał.

T Phone 2 5G dostępny będzie w cenie 999 zł, a T Phone 2 Pro 5G za 1499 zł. Dodatkowo, wraz ze smartfonami klient otrzyma komplet akcesoriów, wśród których znajdzie T-ładowarkę 33W, etui silikonowe, szkło ochronne, a do tego prezent: T-słuchawki TWE220. Nowe urządzenia zakupić będzie można zarówno w ofertach abonamentowych, jak i samodzielnie.

#Green Magenta – nowe smartfony w trosce o naturę

Zwiększona wydajność czy lepsze aparaty to nie jedyne zalety nowych modeli T Phone 5G. Smartfony od T-Mobile powstały także w zrównoważony sposób, wyznaczając standardy ekologicznej produkcji w świecie technologii. Oba modele uzyskały doskonałe wyniki w rankingu Eco Rating, znajdując się w czołówce stawki z wynikami 88/100 dla T Phone 2 5G i 84/100 dla T Phone 2 Pro 5G.

Ponadto oba modele są oznaczone etykietą "Green Magenta" od Deutsche Telekom. Oznaczenie przyznawane jest produktom, które powstają w zrównoważony sposób, przy odpowiedzialnym wykorzystaniu zasobów. W tym przypadku, smartfony zostały zaprojektowane tak, by zoptymalizować wykorzystanie istniejących półprzewodników. Ponadto, telefony charakteryzują się znaczącym potencjałem w zakresie recyklingu, a ich zmniejszone opakowania stworzone są ze zrównoważonych materiałów i pozbawione są plastiku. To wszystko pozwala istotnie zredukować ilość wytworzonego podczas produkcji CO2 i zmniejszyć ślad węglowy urządzenia. Aby dodatkowo wydłużyć cykl życia produktu, modele T Phone 2 5G otrzymywać będą comiesięczne aktualizacje oprogramowania i zabezpieczeń Telekom, a także aktualizacje systemu Google przez trzy lata. W czwartym i piątym roku aktualizacje oprogramowania będą dostępne co kwartał. Oba modele otrzymają dwie aktualizacje systemu operacyjnego.

Co ciekawe, nowe modele T Phone 2 5G są dostępne od 23 maja aż na dziesięciu rynkach europejskich: w Austrii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Niemczech, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji, Węgrzech i oczywiście Polsce. Smartfony trafią także na rynek amerykański pod marką REVVL.

W ofercie T-Mobile, obok smartfonów, znajdziemy także T Tablet 5G o imponującej baterii 7000 mAh, która dotrzyma nam tempa nawet w ciągu najbardziej intensywnych dni. Urządzenie działa w oparciu o 6GB pamięci RAM i 128GB pamięci wewnętrznej a przestrzeń tę można jeszcze zwiększyć za pomocą karty microSD nawet do 2TB. T Tablet 5G można kupić już za 1 zł w ofercie z nielimitowanym internetem za 65 zł miesięcznie.

Źródło informacji: T-Mobile

Materiał sponsorowany przez PAP MediaRoom