500 szkół bada powietrze na terenie Polski. Niebawem będzie ich dwa razy więcej

Barbara Leśniczak zwraca uwagę na fakt, że w szkołach powietrze jest równie zanieczyszczone co w całej Polsce. Jednocześnie dzieci chłoną więcej zanieczyszczeń niż dorośli. Są one dużo bardziej aktywne, częściej biegają, a to sprowadza się do częstszego oddychania.