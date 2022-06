5 sposobów by codzienne obowiązki stały się przyjemnością dzięki aplikacji Home Connect

Kto z nas nie marzy o tym, żeby rano po przebudzeniu czekała na nas w kuchni filiżanka aromatycznej, gorącej kawy. A może jesteś z tych osób, które nie znoszą czytać instrukcji i chciałyby, żeby to pralka sama decydowała jaki program będzie najlepszy dla ubrań? Zastanawiasz się, jakby to było, gdyby sprzęty włączały się same wtedy, gdy prąd w ciągu dnia jest najtańszy? To nie wizja przyszłości rodem z filmów Science Fiction. Dzięki Home Connect te rozwiązania możesz mieć w swoim domu już dzisiaj!

1. Wparcie w codziennych wyzwaniach

Domy w stylu smart jeszcze do niedawna były zarezerwowane tylko dla nielicznych. Dzięki niezwykłemu postępowi technologicznemu inteligentne rozwiązania stały się dostępne dla szerokiego grona konsumentów. Szacuje się, że już w 2024 roku z aplikacji pomagających zarządzać obowiązkami w domu będzie korzystać 31 milionów Europejczyków. A więc do dzieła! Suszenie, pranie ubrań czy mycie naczyń może zrobić się samo. Wystarczy, że posiadasz sprzęt Bosch lub Siemens wyposażony w WiFi a na telefonie aplikację Home Connect. Będąc w drodze do domu, możesz zdalnie włączyć piekarnik – będzie ciepły, gdy włożysz do niego mrożoną pizzę. A może córka zapomniała o tym, że za trzy godziny ma występ w szkole tańca, a jej strój jest poplamiony? Jeśli jesteś akurat w pracy wystarczy, żeby ktoś z domowników włoży ubranie do pralki, a Home Connect już sam wybierze najlepszy program prania czy ustawi odpowiedni czas suszenia. Ty na sam koniec tylko skontrolujesz czy końcowy efekt spełnia Twoje oczekiwania.

2. Optymalizacja wydatków

Czy wiesz, że dzięki Home Connect możesz weryfikować, kiedy działają Twoje urządzenia? Funkcja Flex Start, w którą wyposażone są między innymi zmywarki, pomaga zadbać o nasze finanse, dając nam możliwość uruchomienia urządzenia w momencie wykorzystywania najtańszej energii. Jak to działa? Należy wprowadzić do aplikacji najpóźniejszą godzinę, o której urządzenie ma zakończyć pracę i aktywować managera energii. Program ten oblicza optymalny czas uruchomienia niezbędny do najlepszego wykorzystania najbardziej ekonomicznego źródła energii, np. zasilania z układu fotowoltaicznego albo najtańszej taryfy.

Źródło zdjęć: © materiały partnera Aplikacja Home Connect

3. Układanie rodzinnego menu

A może brak Ci już pomysłów na domowe menu? Jeśli posiadasz lodówkę, piekarnik lub płytę marek Bosch bądź Siemens z Home Connect to nie musisz martwić się co przygotować. Aplikacja nie tylko podsunie ciekawe przepisy, ale będą to receptury opierające się dokładnie na tym, co znajduje się w Twojej chłodziarce. Ponadto aplikacja Home Connect zapewnia porady dotyczące prawidłowego przechowywania żywności w chłodziarce i zamrażarce oraz ustawiania prawidłowej temperatury w urządzeniach. Czy to nie jest genialny sposób na ograniczenie marnowania jedzenia?

4. Partnerstwo

Home Connect współpracuje z globalnymi aplikacjami, dzięki czemu gwarantuje możliwość zarządzania wieloma technologiami, które znajdują się w naszych domach, a przy tym jest bezpieczny pod względem bezpieczeństwa danych. To niezawodny partner, który daje nam możliwość połączenia sprzętu AGD z pozostałymi sieciami i stworzenia inteligentnego domu. Wśród partnerów Home Connect znajdują się takie aplikacje jak IFTTT, Fitbit czy SMA, a także asystenci głosowi: Alexa i Google, które umożliwiają zarządzanie energią, podłączenie dużej liczby urządzeń czy dbanie o nasze zdrowie.

"Zdecydowanie jestem fanem takich rozwiązań. Na co dzień z poziomu telefonu steruję ponad setką domowych sprzętów. Od żarówek, po żaluzje i lodówkę. Zarządzam domem nawet wtedy, kiedy mnie w nim nie ma. Pomagam córkom nastawić pranie i mogę nagrzać piekarnik przed przyjściem do domu. Aplikacja Home Connect naprawdę ułatwia rodzinne życie, nie dziwi więc fakt, że według badań przeprowadzonych na zlecenie BSH, producenta marek Bosch i Siemens, gotowość zakupu najczęściej deklarują osoby młode w wieku 29-39 lat, mieszkające z dziećmi. Smart dom to nasza przyszłość" – mówi Zbigniew Urbański, który od lat wprowadza Polaków w świat technologicznych nowinek, w tym również sprzętów AGD.

5. Domowy Innowator

Home Connect dostępny jest w niemal wszystkich kategoriach produktowych - od pralek, po okapy czy płyty indukcyjne. Można go również połączyć z ekspresem do kawy, co stwarza nie tylko możliwość przygotowania ulubionej kawy bez wychodzenia z łóżka, ale dzięki funkcji coffeeWorld możemy zaparzyć 17 specjałów kawowych z całego świata. Dodatkowymi funkcjami ekspresów z Home Connect są informacje np. na temat prażenia ziaren czy zdalna diagnostyka. Dzięki niej nie trzeba wzywać specjalisty, żeby wykryć ewentualne usterki. Co za oszczędność czasu!